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СМИ показали видео пожара на нефтебазе в Новороссийске

«Пятый канал» опубликовал кадры с места пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. В ролике показано начало возгорания.

На кадрах видно, что пожар начался, когда трое человек проводили работы и еще несколько стояли в отдалении. Рабочие убежали с места происшествия. Во второй части ролика видны густой черный дым и огонь. На нефтебазе

По данным следствия, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали. В ведомстве отмечали, что возгорание произошло во время проведения сварочных работ. Площадь пожара составляла 200 кв. м.

В главке МЧС по Краснодарскому краю РБК сообщали, что загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов. Нефтебаза «Грушовая» принадлежит компании «Черномортранснефть», дочерней структуре «Транснефти».

Теги: Новороссийск, нефтебаза, пожар
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