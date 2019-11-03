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В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа

В городе Карабаш Челябинской области на четвертом этаже жилого дома произошел хлопок газа, сообщает Управление МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о хлопке по адресу: ул. Металлургов, д. 13 поступило 2 ноября в 23:54. В результате произошедшего были повреждены окна, других разрушений не было. В квартире находились три человека, в том числе ребенок 2010 года рождения. По данным МЧС, одна женщина получила незначительные ожоги и была госпитализирована. В целях безопасности из дома были эвакуированы 21 человек, среди которых детей. Позже все жители вернулись в свои квартиры

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах, в результате хлопка пострадали три человека, включая девятилетнего мальчика.

Материал дополняется

Теги: Челябинская область, хлопок газа
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