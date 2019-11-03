Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Врачи госпитализировали двух пострадавших после взрыва газа в частном доме в пригороде Хасавюрта. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Дагестана.

«При взрыве газа пострадали два человека 1999 и 2002 года, в тяжелом состоянии они госпитализированы в Центральную городскую больницу», — уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о транспортировке пострадавших в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Ранее в городе Избербаше в Дагестане из-за хлопка газа в частном жилом доме пострадали четыре человека. Два из них отказались от госпитализации, еще два получили травмы средней тяжести. Как сообщали в пресс-службе МЧС России, хлопок произошел из-за неправильного использования газа.