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США объявили награду в $10 млн за информацию о лидерах «Аль-Каиды»

Государственный департамент США объявил награду до $10 млн за информацию о двух лидерах запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вознаграждение назначено в рамках программы Госдепа «Rewards for Justice» (Вознаграждение за правосудие). Соединенные Штаты предлагают до $6 млн за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение Саада бин Атефа аль-Авлаки, и до $4 млн за аналогичную информацию о Ибрагиме Ахмеде Махмуде аль-Коси.

Как сообщается на сайте Госдепа, в рамках программы «Вознаграждение за правосудие», основанной в 1984 году, было выплачено свыше $150 млн более 100 людям, которые предоставили информацию, необходимую для привлечения террористов к ответственности.

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В августе США назначили вознаграждение до $5 млн за сведения о местонахождении трех высокопоставленных участников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Хаджи Абдаллы, Хаджи Хамида и Хаджи Тэйсира. В конце октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Теги: Госдепартамент США, награда, «Аль-Каида на Аравийском полуострове»
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