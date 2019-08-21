США пообещали $5 млн за информацию о трех лидерах ИГ

США пообещали $5 млн за информацию о трех лидерах ИГ

Власти США назначили награду за сведения о местонахождении трех высокопоставленных участников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус. Трансляция опубликована в Facebook ведомства.

Ортагус отметила, что Вашингтон интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.

«Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн», — заявила Ортагус.

Согласно информации на сайте программы Госдепа Rewads for Justice, Абдалла, Хаммид и Тайсир — высокопоставленные боевики в ИГ. Они также являлись участниками запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида».