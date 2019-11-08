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При пожаре в Новосибирской области погибли два ребенка

В жилом доме в деревне Красноярска произошел пожар, погибли двое малолетних детей, сообщается на сайте главного управления МЧС по Новосибирской области.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре 7 ноября в 22:24 по местному времени (18:24 мск), в этот момент уже горели крыша и одна из квартир. Площадь возгорания составила 112 кв. м, его очаг находился в спальне.

В МЧС заявили, что устанавливают причину пожара, рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем и коротком замыкании. «Известно, что год назад в загоревшейся квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель без GSM-модуля», — рассказали в МЧС.

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7 ноября в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек, шесть из которых — дети. Очаг возгорания был в квартире на шестом этаже, из здания эвакуировали 24 человека.

Теги: Новосибирская область, пожар
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