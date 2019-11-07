Начальника пожарной части в Хакасии задержали по подозрению в поджогах

Начальника пожарной части в Хакасии задержали по подозрению в поджогах

В Республике Хакасия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) в отношении 26-летнего мужчины, сообщили РБК в пресс-службе МВД по региону.

«Интерфакс» со ссылкой на начальника республиканской противопожарной службы Сергея Танакова сообщает, что задержанный — начальник пожарной части № 45 Аскизского района. Он подозревается в серии умышленных поджогов.

По информации полиции, обвиняемый с 30 августа по 28 октября совершил пять поджогов в селе Балыкса. Сейчас мужчина взят под стражу. «Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В настоящее время проводятся следственные действия и будут установлены причины преступления», — добавили в МВД.

РЕН ТВ пишет, что речь идет о Иване Шнайдере. По версии правоохранительных органов, он поджигал жилые дома, гараж и сараи, чтобы проверить готовность своих подчиненных к внештатным ситуациям.

19 октября в городе Ростов Ярославской области в многоквартирном доме произошел пожар. В результате погибли пять детей от полутора до шести лет, мать троих из них. Еще три человека пострадали. Жители 19 квартир остались без жилья.