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При пожаре в Уфе пострадали 11 человек

11 человек пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Уфе, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10:47. Очаг пожара был в квартире на шестом этаже дома на улице Николая Дмитриева в Советском районе Уфы.

Из здания было эвакуировано 24 человека. На месте происшествия работали 38 человек личного состава и 13 спецмашин. В 11:44 открытое горение было полностью ликвидировано.

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По информации Минздрава, шестеро из 11 пострадавших — дети. Все они были доставлены на скорой помощи в разные больницы столицы республики с признаками отравления продуктами горения. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Теги: пожар, Башкирия, Уфа, пострадавшие
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