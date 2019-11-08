Высота орбиты МКС увеличилась на 800 метров

В результате коррекции орбиты Международной космической станции, ее средняя высота выросла на 800 метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Для этого специалисты Центра управления полетами использовали двигатели служебного модуля «Звезда». Теперь средняя высота орбиты МКС составляет 416,6 километров.

Отмечается, что коррекция послужит созданию баллистических условий для передвижения российских транспортных кораблей, а именно сведению с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-12» и стыковка с «Прогресс МС-13».

В октябре стало известно, что срок запуска российского грузового корабля «Прогресс МС-13» был сдвинут с 6 на 1 декабря по просьбе NASA из-за того, что дата стыковки «Прогресса» и американского Dragon с МКС совпадала.

В конце февраля Роскосмос утвердил план запусков кораблей к МКС в 2019 году. Согласно расписанию, к станции должны отправиться четыре пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса».

