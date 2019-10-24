«Роскосмос» перенес запуск «Прогресса» по просьбе NASA

Запуск российского корабля «Прогресс МС-13» был перенесен с 6 на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Запуск перенесли после просьбы NASA — ранее стыковка «Прогресса» и американского Dragon с МКС выпадала на один день.

Прогресс МС-13» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Запуск намечен на 14:29 мск 1 декабря, а стыковка с МКС — на 3 декабря в 16:41 мск.

Грузовой корабль Dragon производства компании Илона Маска SpaceX планируют отправить к МКС 4 декабря в 20:48 мск, сообщается на сайте NASA. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его «захватит» и пристыкует рука-манипулятор.

НАСА просило «Роскосмос» перенести запуск грузового корабля «Прогресс МС-13». Запуск российского корабля к Международной космической станции был запланирован на 6 декабря. В тот же день к МКС должен пристыковаться корабль Dragon американской компании SpaceX Илона Маска.