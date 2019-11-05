В США назвали отстающую от России военную сферу

Соединенные Штаты не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем. Об этом заявили американские военные, передает Breaking Defence.

По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы». Он отметил, что во время учений военные не выключают свои мобильные телефоны, которые передают их точное местоположение. Помимо этого, они забывают такие «простые вещи», как создавать резервные каналы связи на случай, если основную связь заглушат. Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных. «Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет», — заявил Лайк. Он отметил, что сценарии, используемых при учениях, далеки от реальной угрозы. По его мнению, тренировки американских военных также осложняют требования Федеральной комиссии по связи, в ходе учений ограничивающей средства РЭБ по времени работы и мощности.

Подполковник армии США Мэтью Пул добавил, что «плохие парни», в свою очередь, также располагают электронными глушителями.

В сентябре издание The National Interest назвало оружие, способное сделать Соединенные Штаты необитаемыми. Им оказались ракеты с российских атомных подлодок класса «Борей», которые могут оказать подобное действие даже в случае уничтожения прочих ядерных сил при первом ударе, сообщили эксперты.