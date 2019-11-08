В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (00:45 мск). Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар.

На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа. Их эвакуировали, и никто не пострадал. Пассажиров отправят в Магадан в 10:55 (03:55 мск) рейсом авиакомпании «Аврора».

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.