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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (00:45 мск). Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар.

На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа. Их эвакуировали, и никто не пострадал. Пассажиров отправят в Магадан в 10:55 (03:55 мск) рейсом авиакомпании «Аврора».

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Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.

В начале сентября самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании «Россия», прервал вылет из московского аэропорта Шереметьево. Причиной стала неисправность, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». Очевидцы отмечали, что при запуске один из двигателей загорелся и заглох. Однако в авиакомпании РБК опровергли данные о возгорании, отметив, что во втором двигателе произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива.

Теги: Хабаровск, аэропорт, самолет, двигатель, возгорание
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