В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности

По данным источника, сработал датчик неисправности двигателя. Пассажиров доставили обратно в аэропорт

Boeing 777 авиакомпании «Россия» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из-за неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Возгорания не было. Пострадавших нет», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что во время рулежки сработал датчик неисправности двигателя, после чего командир экипажа принял решение заглушить двигатели. На борту находилось около 200 пассажиров, их доставили в аэропорт.

«Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев пишет, что у самолета при запуске загорелся один из двигателей, после чего сразу заглох. По данным издания, самолет отбуксировали, пассажирам должны предоставить резервный борт.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс авиакомпаний FV 6281/SU 6281 «Россия» и «Аэрофлот» во Владивосток должен был вылететь в 18:25. Отправление отложено до 21:30.