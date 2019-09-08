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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности
По данным источника, сработал датчик неисправности двигателя. Пассажиров доставили обратно в аэропорт
Boeing 777 авиакомпании «Россия» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из-за неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Возгорания не было. Пострадавших нет», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что во время рулежки сработал датчик неисправности двигателя, после чего командир экипажа принял решение заглушить двигатели. На борту находилось около 200 пассажиров, их доставили в аэропорт.

«Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев пишет, что у самолета при запуске загорелся один из двигателей, после чего сразу заглох. По данным издания, самолет отбуксировали, пассажирам должны предоставить резервный борт.

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По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс авиакомпаний FV 6281/SU 6281 «Россия» и «Аэрофлот» во Владивосток должен был вылететь в 18:25. Отправление отложено до 21:30.

Позднее пресс-служба авиакомпании «Россия» опровергла РБК сообщения о возгорании самолета в Шереметьево. «Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт, он вылетит после 21:30 мск.

Авторы: Юлия Выродова, Александра Юшкявичюте
Теги: самолет, Шереметьево
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