Врачи обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся в поезде детей

Врачи обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся в поезде детей

Медики обнаружили у детей, отравившихся в поезде Владикавказ — Москва, острую кишечную инфекцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В департаменте рассказали, что в инфекционную больницу отправили 31 ребенка. «У всех госпитализированных признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. Угрозы для жизни нет», — сказали в пресс-службе.

В депздраве отметили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, 44 ребенка возвращались из санатория в Минеральных Водах. Первоначально восемь детей обратились к сопровождающему и сообщили об ухудшении самочувствия. Им оказали медпомощь на воронежской станции Россошь. В ведомстве отметили, что затем аналогичные жалобы поступили еще от 21 ребенка.