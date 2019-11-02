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Более 30 детей отравились в отеле в Казани

В Казани более 30 детей отравились в отеле «Кристалл». Следователи возбудили дело, сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Татарстан.

Инцидент произошел 1 ноября. По предварительным данным ведомства, дети в возрасте от шести до десяти лет были постояльцами отеля и ели в ресторане гостиницы. После этого 31 ребенок обратился в медучреждения с признаками отравления. Шестерых из них госпитализировали.

В управлении добавили, что услуги предоставляло ООО «Фортепиано». Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

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В рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, взяли образцы продуктов, а также изъяли документацию.

В отеле «Кристалл» не смогли оперативно прокомментировать РБК эту информацию, сославшись на отсутствие на месте руководителя. РБК направил запросы в отель «Кристалл» и ООО «Фортепиано».

Родители пострадавших рассказали ГТРК «Татарстан», что дети являются участниками футбольного турнира. Они приехали в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула. По словам родителей, дети почувствовали недомогание после обеда в ресторане отеля.

Теги: Казань, отравление, дети, новости РБК
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