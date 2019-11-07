СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей в поезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в поезде, следовавшем из Владикавказа Москву, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, 44 ребенка в возрасте от девяти до 14 лет возвращались из санатория в Минеральных Водах в столицу.Вечером 6 ноября восемь детей сообщили своему сопровождающему об ухудшении самочувствия. На станции Россошь в Воронежской области медработник оказал им медицинскую помощь.

«После того как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок», — сообщает СК. По прибытии в Москву дети были госпитализированы.

1 ноября в казанском отеле «Кристалл» отравился 31 ребенок. Дети приехали в столицу Татарстана на футбольный турнир из Москвы, Барнаула и Санкт-Петербурга и питались в ресторане гостиницы. После обеда они почувствовали недомогание. Шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось медиками как средней тяжести.