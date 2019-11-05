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После отравления сотрудников в столовой «Ленты» выявили грубые нарушения

Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой ретейлера «Лента» в Санкт-Петербурге, где произошло массовое отравление сотрудников, сообщает пресс-служба местного управления надзорного ведомства.

Сразу после информации об острой кишечной инфекции было организовано эпидемиологическое расследование, которое показало многочисленные нарушения в столовой, где питались сотрудники организации.

Выяснилось, что питание проводилось по типу «шведский стол». Там не соблюдались сроки хранения продукции, температурный режим, на мясе не было маркировки, у работников пищеблока отсутствовали медицинские книжки, а производственный инвентарь использовался не по назначению, утверждают в Роспотребнадзоре.

Более 200 кг готовой продукции было снято с реализации. Ведомство ввело временный запрет на деятельность столовой.

Также сообщается, что кишечная инфекция зафиксирована у 55 человек. 53 из них — сотрудники центрального офиса «Ленты», один — родственник сотрудника, один — работник пищеблока. 26 человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина.

Общество
Около 60 сотрудников «Ленты» пожаловались врачам на симптомы отравления

Информация об отравлении нескольких десятков сотрудников «Ленты» появилась ранее 5 ноября. В компании заверили, что для клиентов торговой сети нет угрозы, так как сотрудники ретейлера питаются не теми продуктами, что продаются в супермаркетах.

21 октября в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление сотрудников сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен». 19 человек пострадали, восемь были госпитализированы. Одному из сотрудников поставили диагноз сальмонеллез. Организацией питания сотрудников занималась компания «Фуд Сервисез». Ее деятельность была приостановлена после выявления грубых нарушений санитарных норм.
 

Теги: отравление, Роспотребнадзор, Петербург
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В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
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