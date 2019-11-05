После отравления сотрудников в столовой «Ленты» выявили грубые нарушения

Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой ретейлера «Лента» в Санкт-Петербурге, где произошло массовое отравление сотрудников, сообщает пресс-служба местного управления надзорного ведомства.

Сразу после информации об острой кишечной инфекции было организовано эпидемиологическое расследование, которое показало многочисленные нарушения в столовой, где питались сотрудники организации.

Выяснилось, что питание проводилось по типу «шведский стол». Там не соблюдались сроки хранения продукции, температурный режим, на мясе не было маркировки, у работников пищеблока отсутствовали медицинские книжки, а производственный инвентарь использовался не по назначению, утверждают в Роспотребнадзоре.

Более 200 кг готовой продукции было снято с реализации. Ведомство ввело временный запрет на деятельность столовой.

Также сообщается, что кишечная инфекция зафиксирована у 55 человек. 53 из них — сотрудники центрального офиса «Ленты», один — родственник сотрудника, один — работник пищеблока. 26 человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина.