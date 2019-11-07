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Трамп опроверг просьбу к Барру признать законным разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не обращался к генпрокурору страны Уильяму Барру с просьбой заявить, что американский лидер не нарушал закон во время июньского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Таким образом он отреагировал на публикацию The Washington Post. В материале издания говорилось, что президент США просил Барра устроить пресс-конференцию, на которой тот должен был сообщить, что не увидел нарушений закона в телефонной беседе между Трампом и Зеленским. По данным WP, экс-генпрокурор отказался исполнить просьбу американского президента, однако они сохранили хорошие отношения.

Трамп назвал публикацию «фейковой махинацией» издания, отметив, что WP ссылается на «несуществующий анонимный источник».

«Этого не было, и не было никаких источников!», — написал американский президент.

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WP узнала об отказе Барра признать законным разговор Трампа с Зеленским

Ранее администрация Трампа опубликовала стенограмму, из которой следует, что американский президент просил украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он, в частности, вел расследование в отношении компании Burisma Group, в руководство которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена — одного из соперников Трампа на выборах в 2020 году.

Стенограмму опубликовали после статьи The Wall Street Journal, источники которой говорили о давлении Трампа на Зеленского. На фоне скандала спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампу.

Теги: Дональд Трамп, генпрокурор США, Владимир Зеленский
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