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WP узнала об отказе Барра признать законным разговор Трампа с Зеленским
Генпрокурор США Уильям Барр отказался устроить пресс-конференцию и заявить на ней, что Трамп при общении с Зеленским никак не нарушил закон, о чем президент просил его после публикации стенограммы нашумевшего телефонного разговора
Дональд Трамп и Уильям Барр (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп просил генпрокурора Уильяма Барра организовать пресс-конференцию, на которой тот объявил бы, что Трамп не нарушил никаких законов во время своего июньского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, запрос был направлен в Минюст США примерно 25 сентября, когда Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Барр отказался исполнить просьбу президента. Несмотря на это, как отмечают собеседники издания, Трамп и Барр остались в хороших отношениях.

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Администрация Трампа опубликовала стенограмму, согласно которой американский президент просил украинского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он, в частности, вел расследование в отношении компании Burisma Group, в руководство которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена — одного из соперников Трампа на выборах в 2020 году.

Публикация стенограммы появилась после статьи The Wall Street Journal, источники которой говорили о давлении Трампа на Зеленского в этом деле. Американские законодатели также получили жалобу на президента, в которой отмечалось, что он ненадлежащим образом общался с украинскими властями. На фоне скандала палата представителей США инициировала процедуру импичмента Трампа.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дональд Трамп, генпрокурор США, Владимир Зеленский, импичмент
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