Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он сообщил в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик был опубликован в Facebook украинского лидера.

Зеленский сообщил, что уровень его владения украинским языком растет, однако отметил, что допускает ошибки в ударениях и в некоторых словах. Президент Украины также выразил желание говорить на государственном языке лучше.

«[Нужна] практика, больше говорить, лучше с умными людьми», — заявил он.

По словам украинского президента, иногда он испытывает трудности и при общении на русском языке. Зеленский сообщил, что иногда забывал необходимые в беседе русские слова. В таком случае он обращается к находящимся рядом людям, говорит нужное слово на украинском и уточняет, как оно звучит на русском.

Сейчас на Украине действует закон об исключительности украинского языка как государственного, вступивший в силу в мае этого года и подписанный экс-президентом страны Петром Порошенко. Согласно закону, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники нацбанка при исполнении служебных обязанностей должны разговаривать на украинском языке.