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В Ингушетии злоумышленники вернули угнанную у интерната машину

В Ингушетии злоумышленники вернули угнанный ранее автомобиль, принадлежавший детскому дому-интернату для детей-инвалидов. Об этом сообщил РБК директор учреждения Хамзат Мальсагов.

По словам Мальсагова, единственную машину интерната украли в начале ноября. Как заявил глава учреждения, для поиска автомобиля были предприняты «самые высокие меры». Сюжет о краже появился в эфире телеканала «Ингушетия». В нем отмечалось, что автомобиль является подарком депутата Госдумы региона и используется домом-интернатом для того, чтобы возить воспитанников в медицинские учреждения. Позже злоумышленники подбросили записку с адресом, по которому была обнаружена угнанная машина.

Мальсагов заявил, что не знает причины возврата автомобиля.

«Естественно были и репортажи, и обращения, может, где-то у похитителя и совесть сыграла», — предположил он.

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Теги: Ингушетия, кража, новости РБК
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