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В Симферополе угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Крыма

Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрия Черняева угнали в ночь на 30 сентября в Симферополе, сообщает «РИА Новости — Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

«Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября», — рассказали в министерстве. Позднее ночью угнанный Mercedes попал в ДТП на улице Калинина в Симферополе, следует из сообщения пресс-службы МВД по Республике Крым. Водитель покинул машину и скрылся с места аварии, сообщили очевидцы. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИББД нашли разбитый автомобиль. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В министерстве отметили, что Mercedes находится на балансе автобазы крымского правительства.

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Теги: Mercedes, Крым, ДТП
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