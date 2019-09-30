В Симферополе угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Крыма

Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрия Черняева угнали в ночь на 30 сентября в Симферополе, сообщает «РИА Новости — Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

«Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября», — рассказали в министерстве. Позднее ночью угнанный Mercedes попал в ДТП на улице Калинина в Симферополе, следует из сообщения пресс-службы МВД по Республике Крым. Водитель покинул машину и скрылся с места аварии, сообщили очевидцы. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИББД нашли разбитый автомобиль. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В министерстве отметили, что Mercedes находится на балансе автобазы крымского правительства.

22 сентября в Москве у безработного угнали автомобиль BMW X6M. Об этом стало известно после его заявления в полицию. Заявитель утверждал, что автомобиль стоимостью 8,5 млн руб. похитили с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе. Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о краже.