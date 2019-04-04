Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Налогом не будет облагаться транспортное средство, розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата владельцу. Факты угона и возврата автомобиля должны быть подтверждены выданным МВД документом или сведениями, полученные налоговыми органами в рамках взаимодействия между ведомствами.

В декабре депутат от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее 1 млн руб. По его словам, облагая такие автомобили налогом, государство ухудшает положение населения с невысоким благосостоянием.