Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

Более 20 городов, большая часть из которых является промышленными центрами, вошли в число российских населенных пунктов с наиболее загрязненным воздухом. Об этом говорится в опубликованном на сайте Росгидромета ежегоднике, подготовленном ведомством совместно с ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова».

Как следует из текста документа, в 2018 году самые высокие показатели загрязнения воздуха зафиксировали в Абакане, Новокузнецке, Ангарске, Норильске, Петровске-Забайкальском, Барнауле, Братске, Свирске, Зиме, Селенгинске, Иркутске, Улан-Удэ, Искитиме, Усолье-Сибирском, Красноярске, Черемхово, Кызыле, Черногорске, Лесосибирске, Чите, Минусинске и Шелехове. В документе отмечается, что в общей сумме в перечисленных городах живут 5,1 млн человек.

По сравнению с показателями за 2017 год из списка исключили Чегдомын и Магнитогорск, где понизился уровень загрязнения воздуха. Также в перечень впервые вошли Искитим и Абакан. Помимо этого, в список вновь был внесен Ангарск, ранее фигурировавший в нем в 2005 году.

Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха. За прошедший период перечень не изменился.

В конце октября Росгидромет зафиксировал повышенную степень загрязнения воздуха в московских районах Южное Тушино, Нагорный и Савеловский. Предельно допустимую концентрацию превысили сероводород и диоксид азота.