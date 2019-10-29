Росгидромет зафиксировал превышение концентрации сероводорода в Москве

Росгидромет выявил повышенную степень загрязнения воздуха в Москве за прошедшие сутки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В вечерние часы 28 октября в районе Южное Тушино (СЗАО) содержание сероводорода достигало значения 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В районах Нагорный (ЮАО) и Савеловский (САО) были зафиксированы концентрации диоксида азота на уровне 1,0–1,1 ПДК.

При этом превышение содержания других вредных примесей в воздухе не зафиксировали.

В Московской области Росгидромет констатирует низкий уровень загрязнения. «За прошедшие сутки наибольшая из разовых концентраций фенола в городе Мытищи сохраняется равной 0,6 ПДК», — сообщает ведомство.

По информации Мосэкомониторинга, на 16:00 понедельника, 28 октября, в столице разовые концентрации основных загрязняющих веществ в воздухе находились ниже предельно допустимых значений.