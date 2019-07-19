Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

В 2018 году в России было 22 города, в которых уровень загрязнения воздуха оценивается как самый высокий. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росгидромета.

Самые высокие показатели загрязнения воздуха были в Абакане, Ангарске, Барнауле, Братске, Зиме, Иркутске, Искитиме, Красноярске, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Новокузнецке, Норильске, Петровске-Забайкальском, Свирске, Селенгинске, Улан-Удэ, Усолье-Сибирском, Черемхово, Черногорске, Чите, Шелехове. В общей сумме в этих городах проживают 5,1 млн человек.

По сравнению с 2017 годом из списка выбыли Чегдомын (город в Хабаровском крае) и Магнитогорск (Челябинская область) в связи с тем, что там понизился уровень загрязнения воздуха.

Отмечается, что в большинстве городов с загрязненным воздухом находятся крупные промышленные центры: предприятия черной, цветной, алюминиевой, угольной и горнодобывающей промышленности, а также машиностроения.