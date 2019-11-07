Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

Сбербанк объявил, что снижает с 8 ноября ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках, это решение принято в рамках программы субсидирования с застройщиками. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе.

Как следует из текста сообщения, Сбербанк увеличил скидку на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования. Для кредитов, выданных на срок до семи лет, она возрастет на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п., в случае с кредитами на срок от 12 до 20 лет размер скидки составит 1 п.п. Таким образом, для зарплатных клиентов Сбербанка минимальная ставка на приобретение квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования составит 7,1%.

В банке также отметили, что в случае оформления ипотечного кредита на срок от семи до 12 лет по программе субсидирования с застройщиками клиенты банка могут получить скидку в размере 1,5 п.п.

Ранее банк уже сообщал о снижении ипотечных ставок. В конце октября Сбербанк объявил о понижении ставок на покупку жилья в домах, которые строятся с использованием механизма счетов эскроу. По данным банка, самая низкая ставка составит 1%, кредит по ней можно оформить по программе господдержки для семей с детьми. До этого Сбербанк объявил о снижении ставок по большинству видов ипотечных кредитов на 0,3 п.п.