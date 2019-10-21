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Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию
Ставки будут снижены на покупку жилья в домах, строящихся с использованием механизма счетов эскроу, самая низкая составит от 1%. Застройщик сам сможет решать, на какие квартиры оформлять пониженную ставку
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Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в домах, строящихся с использованием эскроу-счетов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

Самая низкая ставка составит 1%, кредит по такой ставке можно оформить по программе господдержки для семей с детьми. Минимальная ставка по программе субсидирования с аккредитованными–застройщиками банка составит 3,3%, а для остальных ипотечных программ с застройщиками — от 5,3%.

Как говорится в сообщении банка, оформить ипотеку со сниженной ставкой можно при покупке квартиры у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые используют эскроу-счета кредитной организации. Действовать такие ставки будут до ввода новостройки в эксплуатацию.

В разговоре с «Ведомостями» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов заявил, что кредитная организация предлагает застройщикам поделиться доходностью. По его словам, строительные компании смогут перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя, а те получат их в виде сниженной ставки по ипотеке.

За счет сниженных ставок строительные компании смогут увеличить продажи менее ликвидных объектов и быстрее гасить кредит на строительство, добавил вице-президент Сбербанка. Решать, какие квартиры будут проданы в ипотеку со сниженной ставкой, застройщики смогут сами.

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В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета

По словам Бессонова, покупатели смогут выбрать, взять ли единый дисконт на весь срок кредита или на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта (п.п.) от текущих ставок банка, а во втором — до 4 п.п. После того, как объект введут в эксплуатацию, ставка вернется к стандартному уровню. Так, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3 до 5,3%, а после того, как льготный период окончится, вернется к 9,3%.

С 1 июля текущего года застройщики жилья в России обязаны начинать новые проекты, привлекая финансирование от банков. Объекты нельзя строить непосредственно на деньги покупателей — средства дольщиков до достройки хранятся на эскроу-счетах, а девелоперы возводят дома на кредиты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк, Ипотека, недвижимость
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