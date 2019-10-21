Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

Ставки будут снижены на покупку жилья в домах, строящихся с использованием механизма счетов эскроу, самая низкая составит от 1%. Застройщик сам сможет решать, на какие квартиры оформлять пониженную ставку

Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в домах, строящихся с использованием эскроу-счетов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

Самая низкая ставка составит 1%, кредит по такой ставке можно оформить по программе господдержки для семей с детьми. Минимальная ставка по программе субсидирования с аккредитованными–застройщиками банка составит 3,3%, а для остальных ипотечных программ с застройщиками — от 5,3%.

Как говорится в сообщении банка, оформить ипотеку со сниженной ставкой можно при покупке квартиры у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые используют эскроу-счета кредитной организации. Действовать такие ставки будут до ввода новостройки в эксплуатацию.

В разговоре с «Ведомостями» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов заявил, что кредитная организация предлагает застройщикам поделиться доходностью. По его словам, строительные компании смогут перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя, а те получат их в виде сниженной ставки по ипотеке.

За счет сниженных ставок строительные компании смогут увеличить продажи менее ликвидных объектов и быстрее гасить кредит на строительство, добавил вице-президент Сбербанка. Решать, какие квартиры будут проданы в ипотеку со сниженной ставкой, застройщики смогут сами.