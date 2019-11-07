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ЦБ объяснил новую схему работы телефонных мошенников

«Колл-центры» в исправительных колониях, из которых по большей части действовали телефонные мошенники, ушли в прошлое. Теперь преступники звонят из квартир обычных домов, сообщил на международной конференции «Защита персональных данных» первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, передает «РИА Новости».

По его словам, мошенники строят разговор с клиентами банков таким образом, чтобы те сами предоставили им личные данные. «Они умеют найти подход даже к самым подкованным пользователям финансовых услуг», — добавил Сычев.

Представитель ЦБ отметил, что как правило мошенники звонят не из Москвы или Подмосковья, а из других регионов и сопредельных государств.

Накануне, 6 ноября, стало известно, что МВД планирует внедрить меры по блокировке сотовой связи в исправительных учреждениях. Так ведомство намерено. в частности, бороться с «колл-центрами» мошенников в колониях.

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В начале октября Банк России указывал на действия мошенников, которые подменяют номера, чтобы пользователи считали, что им звонят из настоящих организаций. Тогда Сычев предлагал внести изменения в закон «О связи», чтобы сделать такой вид мошенничества невозможным.

За период с июля 2018 года по июль 2019 года специалисты ЦБ направили на блокировку почти 5 тыс. номеров, с которых совершались мошеннические звонки, говорилось в докладе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ.

Теги: мошенничество, Банк России, телефон
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