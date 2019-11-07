Кремль опроверг обсуждение идеи о ремонте ветхого жилья за счет граждан

В Кремле не обсуждались предложения об оплате ремонта ветхого жилья за счет жителей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что ему не известно о каких-либо решениях по этому вопросу, отметив, что он входит в сферу компетенции правительства.

Ранее Минстрой России предложил ремонтировать дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, за счет граждан. Как сообщили в ведомстве, такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. В министерстве отметили, что финансировать их предполагается из средств граждан или по решению местных властей о софинансировании — из регионального или муниципального бюджетов.

Предполагается, что в рамках программ будет проводиться лишь необходимый объем работ, чтобы поддерживать безопасное для жильцов состояние до тех пор, пока дома не признают аварийными.