Приставы взыщут с Ярмольника ₽800 тыс. за разбитый Mercedes ФСО

Московские приставы будут добиваться взыскания с артиста Леонида Ярмольника более 800 тыс. руб. за разбитый Mercedes Федеральной службы охраны (ФСО) России. Соответствующие данные размещены на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Ярмольник должен выплатить 833,4 тыс. руб. за ремонт автомобиля, принадлежащего Федеральной службе охраны (ФСО).

Артист рассказал РБК, что ДТП произошло в 2016 году, и уже состоялись два суда. Один суд он выиграл, но представители ФСО подали кассацию. Городской суд признал требования ФСО и обязал Ярмольника выплатить им сумму, «несмотря на экспертизы по ущербу».

«Процесс не закончен. Просто у нас нет согласия. Они хотят денег получить больше, чем установила экспертиза. Скоро третья инстанция будет разбирать это дело», — подчеркнул Леонид Ярмольник.

Артист ранее отмечал, что не понимает суть претензии ФСО к нему. По его словам, в ДТП никто не пострадал, поврежденную машину ведомства отремонтировали за один день, а страховая компания уже возместила ФСО ущерб за разбитый Mercedes.