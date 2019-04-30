Ярмольник сообщил о взыскании 432 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО

Ярмольник сообщил о взыскании 432 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО

Хамовнический суд Москвы взыскал с актера Леонида Ярмольника компенсацию в размере 432 тыс. руб. за поврежденный автомобиль Mercedes-Benz по иску Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом РБК сообщил сам актер.

«Хамовнический суд взыскал с меня 432 тыс. руб. за ДТП. Это половина требуемой ФСО суммы, она совпадает с той, которую мне рассчитали две независимые экспертизы. Так что я считаю, что дело данное я выиграл», — заявил Ярмольник.

Суд зарегистрировал иск ФСО к Ярмольнику в августе 2018 года, ведомство требовало взыскать с актера более 800 тыс. руб. По словам актера, ДТП с его участием произошло в 2016 году, в аварии никто не пострадал, а поврежденный автомобиль отремонтировали за день. Актер добавил, что страховая компания уже возместила ФСО ущерб за разбитый Mercedes.

В сентябре представитель ведомства говорил на суде, что ремонт иномарки обошелся в 1,2 млн руб. Ярмольник предлагал истцу заключить мировое соглашение с выплатой 310 тыс. руб. сверх выплаченной страховой компанией суммы (400 тыс. руб). Актер также выразил уверенность, что ФСО отремонтировала машину неоправданно дорого и пыталась вернуть сумму издержек за ремонт.