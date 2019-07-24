Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд изменил решение Хамовнического районного суда от 30 апреля и решил взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833,4 тыс. руб. и госпошлину 11,5 тыс. руб.

В конце апреля Хамовнический суд удовлетворил иск ФСО и постановил взыскать с Ярмольника компенсацию в размере 432 тыс. руб. и 7 тыс. руб. госпошлины.

По данным следствия, в 2016 году на Кутузовском проспекте в Москве по вине Ярмольника произошло ДТП с участием нескольких машин, среди которых был Mercedes-Benz ФСО. По словам актера, в аварии никто не пострадал, а поврежденный автомобиль ведомства отремонтировали за день. Изначально ФСО потребовала за разбитый Mercedes у Ярмольника 800 тыс. руб.