Минздрав Татарстана сообщил о состоянии отравившихся в отеле детей

Минздрав Татарстана сообщил о состоянии отравившихся в отеле детей

Троих детей, отравившихся в казанском отеле «Кристалл», выписали из больницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

«Трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СКР по республике сообщали, что всего к медикам обратился 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет. Шестерых детей госпитализировали, трое из них были в состоянии средней тяжести.

У всех детей, находившихся в отеле, отобрали пробы. Медики осмотрели всех 111 детей, приехавших в отель. Пострадавших с острой кишечной инфекцией медики не нашли, за детьми продолжают наблюдение.