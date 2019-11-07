Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».

«Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада», — отметил Бортников.

По его словам, для вмешательства во внутренние дела стран СНГ Запад использует традиционный инструмент — иностранные и международные неправительственные организации.

В октябре президент России Владимир Путин предложил создать финансовый рынок, который будет способствовать повышению общей конкурентоспособности стран СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выступил с инициативой подумать над введением единого визового режима на пространстве Содружества наподобие Шенгенского соглашения.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, регулирующая отношения между странами, ранее входившими в СССР. Среди государств — участников Содружества: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, «ассоциированный член» Туркмения, Украина (спорный статус с 2014 года).