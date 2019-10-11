Токаев предложил подумать над введением единого визового режима в СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде предложил подумать над введением единого визового режима на пространстве Содружества наподобие шенгенского соглашения. Текст выступления размещен на сайте казахстанского президента.

По мнению Токаева, такой подход позволит в разы увеличить туристический поток. Однако глава Казахстана указал на необходимость совместной серьезной работы экспертов.

«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием «виза Содружества» по типу шенгенского соглашения», — приводит ТАСС слова Токаева.

Президент Казахстана выразил уверенность, что каждая из стран СНГ обладает уникальными рекреационными, природно-ландшафтными и историческими объектами, которые смогут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.