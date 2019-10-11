Путин предложил странам СНГ создать общий финансовый рынок

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде выступил с инициативой создания финансового рынка, который будет способствовать повышению общей конкурентоспособности стран Содружества. Текст его выступления размещен на сайте Кремля.

«Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Ну, и если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка», — сказал российский президент, выразив уверенность, что это пойдет на пользу повышения общей конкурентоспособности.

Путин также назвал важным переход к расчетам в национальных валютах, упомянув в качестве проблем торговые войны и различные ограничения. «И, конечно, мы должны гарантировать себя от валютных рисков», — отметил глава государства.

Ранее Путин поручил в рамках интеграции России с Белоруссией проработать вопрос сближения законов обоих государств в разных сферах. Поручение было направлено в ключевые министерства. Оно должно быть выполнено до 1 января 2020 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «дорожная карта» по интеграции в рамках Союзного договора с Минском должна быть согласована до 1 декабря.