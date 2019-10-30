Росстат отказался публиковать предварительные оценки динамики зарплат

Росстат в свежем докладе «Социально-экономическое положение России» сообщил, что теперь показатели номинальной и реальной заработной платы будут публиковаться по факту получения зарплатной отчетности от предприятий.

До этого Росстат публиковал предварительную оценку роста номинальных и реальных зарплат за месяц во второй половине следующего месяца (то есть оценка за август была опубликована во второй половине сентября). Теперь ведомство не будет представлять предварительную оценку динамики зарплат. Оно будет дожидаться поступления отчетности от средних и крупных предприятий и публиковать фактические данные. Таким образом, данные по зарплатам за сентябрь будут опубликованы во второй половине ноября — на месяц позже публиковавшейся ранее предварительной оценки.

Что касается ежеквартальных данных по реальным располагаемым доходам населения (последние данные вышли за третий квартал 2019 года), то при расчете этого показателя Росстат по-прежнему будет опираться на оценку роста зарплат за последний месяц квартала, но публиковаться эта оценка не будет.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в августе 2019 года составила 44,96 тыс. руб. В январе-августе рост зарплат в реальном выражении составил 2,2% к тому же периоду прошлого года.