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Вильфанд попросил не пугать россиян «барической пилой»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что СМИ не следует запугивать читателей устрашающими терминами, и назвал «барическую пилу» выдумкой. Об этом пишет ТАСС.

По словам Вильфанда, атмосферное давление меняется постоянно, так как барические образования (области в атмосфере с определенным давлением) перемещаются. «Колебания давления — это постоянно существующая ситуация, причем совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, это сразу подхватывается с большим удовольствием», — пояснил синоптик.

По его словам, термин «барическая пила» не имеет отношения к метеорологии.

О «барической пиле» в начале октября предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Атмосферное давление [11 октября и в выходные] будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 мм ртутного столба сегодня, 736 мм рт. ст. завтра, в воскресенье снова 745 мм рт. ст.», — сказал он.

Ранее в ноябре Вильфанд призывал коллег и журналистов не спекулировать яркими выражениями в прогнозах погоды. По его мнению, метеорологи должны говорить интересно, но на профессиональном языке. При этом сам он тогда анонсировал в России «розовую зиму».

Теги: Роман Вильфанд, погода, Гидрометцентр
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