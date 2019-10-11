Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные

В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Атмосферное давление [11 октября и в выходные] будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 мм рт.ст. сегодня, 736 мм рт.ст. завтра, в воскресенье снова 745 мм рт.ст.», — сказал Синенков, отметив, что в таких случаях ветер бывает как умеренным, так и сильным.

По его словам, в субботу, 12 октября, в Москве почти целый день будет идти дождь, температура не поднимется выше 10–11 градусов, а порывы ветра достигнут 7–12 м/с.

В воскресенье днем может пойти дождь: «если где-то и будет, то небольшой и кратковременный», отметил Синенков. Температура воздуха — на уровне 10–12 градусов.