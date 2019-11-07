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Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет на свободу по УДО

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший артиста Андрея Ширмана (известен как DJ Smash), будет освобожден условно-досрочно. Об этом РБК сообщили в Нытвенском районном суде Пермского края.

«Ходатайство удовлетворено об УДО. Рассматривалось сегодня», — сказали в суде.

Конфликт между бывшим членом «Единой России» Телепневым, его другом бизнесменом Сергеем Ванкевичем и DJ Smash произошел в феврале 2018 года. Артист отказался делать повторное селфи с мужчинами, из-за чего его избили. Ширмана госпитализировали с побоями и переломом челюсти.

В июле 2018 года Телепнев и Ванкевич были приговорены к двум годам заключения, а затем экс-депутата исключили из «Единой России». Он пытался оспорить решение суда, но наказание оставили без изменений.

В октябре Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между Ширманом, Телепневым и Ванкевичем. В рамках этого соглашения бывшей депутат и бизнесмен обязались выплатить DJ Smash 9,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и понесенных убытков.

Теги: суд, депутат, УДО, новости РБК
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