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В МИДе ответили на желание Трампа заключить новую сделку по оружию

В Москве считают необходимым уделять внимание продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Таким образом МИД прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона заключить новую сделку по контролю над вооружением с Россией и Китаем.

Рябков заявил, что позиция России о продлении СНВ-3 давно известна. «Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения», — сказал замглавы МИДа.

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Трамп заявил о желании заключить с Россией и Китаем сделку по оружию

Ранее Трамп заявил, что США готовы заключить новое соглашение с Россией и Китаем после завершения действия СНВ-3 в 2021 году. Американский лидер допустил, что в договоре могут фигурировать и другие страны-участники.

СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США, который предусматривает сокращение ядерных боезарядов стран до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет и других средств стратегического ядерного наступления — до 700 единиц.

Теги: Сергей Рябков, МИД, США, Россия, Трамп
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