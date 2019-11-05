В МИДе ответили на желание Трампа заключить новую сделку по оружию

В МИДе ответили на желание Трампа заключить новую сделку по оружию

В Москве считают необходимым уделять внимание продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Таким образом МИД прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона заключить новую сделку по контролю над вооружением с Россией и Китаем.

Рябков заявил, что позиция России о продлении СНВ-3 давно известна. «Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения», — сказал замглавы МИДа.

Ранее Трамп заявил, что США готовы заключить новое соглашение с Россией и Китаем после завершения действия СНВ-3 в 2021 году. Американский лидер допустил, что в договоре могут фигурировать и другие страны-участники.