Китайские СМИ сообщили о передаче России израильской ракеты

Российские военные получили израильскую ракету «Праща Давида», после того, как она упала на территории Сирии из-за технического сбоя. Об этом сообщает китайский портал Sina.

По данным портала, инцидент произошел в июле 2018 года. Тогда Израиль запустил две ракеты «Праща Давида», предназначенные для перехвата ракет тактического комплекса «Точка», которыми владела сирийская армия. Из-за технического сбоя одна из ракет не попала в цель и упала на территории Сирии, не взорвавшись. Сообщается, что аппарат был доставлен на сирийско-российскую базу, а затем его передали России для изучения.

Портал отмечает, что «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля и была разработана совместно с США.

Израильские военные применили системы ПРО «Праща Давида» в июле 2018 года в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты оперативно-тактического комплекса советского производства «Точка». Однако позже СМИ сообщили, что Израилю не удалось перехватить ракеты. Как передавала израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на Силы обороны страны, «Праще Давида» удалось поразить лишь одну из целей.

