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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой. Об этом заявила в эфире телеканала OBOZTV украинская националистка и участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Девушка считает, что данный сценарий возможен в том случае, если нынешний и бывший президенты страны смогут прийти к взаимопониманию.

«Я думаю, Зеленскому стоило бы пойти на сотрудничество и переговоры с Порошенко, а не враждовать с ним, потому что эту линию пока что пробивает только Порошенко. Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа», — отметила Зверобой.

Националистка добавила, что Порошенко способен оказать Киеву помощь во вступлении в НАТО.

«Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса: будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством», — пояснила Зверобой.

Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина вступит в альянс. Он отметил, что для этого НАТО поможет Украине провести необходимые реформы. Кроме того, говоря о данной перспективе, Столтенберг привел в пример недавнее вступление в альянс Черногории и Северной Македонии.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, НАТО
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