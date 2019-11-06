В школе под Нижним Новгородом отменили занятия из-за трещин на стенах

В школе под Нижним Новгородом отменили занятия из-за трещин на стенах

На здании школы № 35 в нижегородском Дзержинске появились трещины. В результате занятия для учеников временно отменили, сообщается на сайте городской администрации.

«На углу здания школы, в его крыле со стороны подъезда с ул. Буденного, снаружи здания и внутри помещений были обнаружены трещины», — говорится в сообщении.

В школу отправилась комиссия, в состав которой вошли представители городских властей, Единой дежурно-диспетчерской службы, муниципального казенного учреждения «Строитель», а также экспертной организации.

Здание начнут обследовать с 7 ноября. В этот же день в школе возобновят занятия. Однако крыло, где появились трещины, закроют, как и часть территории снаружи учебного заведения.