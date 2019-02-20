Кровля обрушилась в столовой подмосковной школы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,78 0,02 EUR Бирж. 74,69 0,11 Brent 66,27 -0,03% USD Нал. 66,26 65,48 EUR Нал. 75,20 74,31 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1356 0,0014 BTC/USD Бирж. 4 020,80 29,40 IMOEX 2 473,98 0,63% RTSI 1 184,91 0,96% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $56 (+8,3%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,29%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Oracle $56 (+8,3%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,29%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 19 фев, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 19 фев, 13:48
Костин опроверг сообщения о возможной продаже банка «Возрождение» Бизнес, 12:22 Путин призвал не ждать пришествия коммунизма Политика, 12:22 Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян Общество, 12:12 В МИДе описали политику в отношении США фразой «стратегическое терпение» Политика, 12:08 Как стать организованным и всегда помнить о важном Спецпроект РБК PINK, 11:59 Машина с пробегом: самые популярные вопросы при покупке Партнерский материал, 11:58 Сможет ли оператор платежей Adyen удержать темпы роста Pro, 11:55 Binance Coin подорожал на 125% за три месяца Крипто, 11:49 СМИ назвали основных претендентов на пост тренера «Челси» Спорт, 11:38 Русфонд и «Радио Шансон» провели радиомарафон «Дайте ребенку шанс!» Партнерский материал, 11:33 Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23% Экономика, 11:32 Что Путин говорил о жилье в посланиях Федеральному собранию Недвижимость, 11:29 «Победа» решила прекратить полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом Бизнес, 11:28 Кровля обрушилась в столовой подмосковной школы Общество, 11:27
Общество ,  
0 
Кровля обрушилась в столовой подмосковной школы
В момент происшествия в здании учебного заведения находились 226 человек. Кровля обрушилась на площади 146 кв. м. В результате никто не пострадал
Фото: МЧС России

В деревне Тропарево в Подмосковье (Можайский городской округ) обрушилась часть кровли в школьной столовой. Сообщение об этом спасатели получили в 10:25 мск, говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Руководитель пресс-службы подмосковного главка МЧС Федор Польшин пояснил «РИА Новости», здание школьной столовой расположено отдельно от учебного корпуса.

Фото: предоставлено РБК

Кровля, по данным Польшина, обрушилась на площади 146 кв. м, в результате никто не пострадал. В учебном заведении в момент обрушения находились 226 человек, указал он. Занятия в школе из-за инцидента отменили.

Общество
СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании ИТМО

Ранее, 16 февраля, в петербургском Исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились межэтажные перекрытия. В результате обвалились строительные конструкции между пятым и вторым этажом. Из здания эвакуирован 81 человек, информации о пострадавших не было. Известно, что в момент инцидента в университете велись строительные работы. Именно неверное складирование стройматериалов и перегруз конструкций власти Петербурга назвали причиной обрушения. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Ксения Руденко
Теги: Подмосковье, Школа, обрушение кровли
Материалы по теме
В Петербурге эвакуировали здание университета ИТМО
Общество
В Красноярске задержали собственника обрушившегося из-за взрыва газа дома
Общество
Петербургский вуз попросил проверить еще три корпуса после обрушения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter