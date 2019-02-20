Кровля обрушилась в столовой подмосковной школы

В момент происшествия в здании учебного заведения находились 226 человек. Кровля обрушилась на площади 146 кв. м. В результате никто не пострадал

Фото: МЧС России

В деревне Тропарево в Подмосковье (Можайский городской округ) обрушилась часть кровли в школьной столовой. Сообщение об этом спасатели получили в 10:25 мск, говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Руководитель пресс-службы подмосковного главка МЧС Федор Польшин пояснил «РИА Новости», здание школьной столовой расположено отдельно от учебного корпуса.

Фото: предоставлено РБК

Кровля, по данным Польшина, обрушилась на площади 146 кв. м, в результате никто не пострадал. В учебном заведении в момент обрушения находились 226 человек, указал он. Занятия в школе из-за инцидента отменили.