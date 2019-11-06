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Ректор РУДН ответил на слова Путина о бакалавриате для преподавателей

Ректор РУДН Владимир Филиппов заявил РБК, что бакалавриат по российскому законодательству является полным высшим образованием. Он добавил, что существуют профессиональные стандарты, в которых указывается, где и на каком уровне может работать бакалавр.

Филиппов объяснил, чем был вызван переход на двухуровневую систему образования. По его словам, в каждой группе студентов было как минимум по три типа выпускников. Одни из них шли в науку, другие заявляли, что полученное ими образование им не подходит, а третьи шли работать по профессии.

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«Мы пытались в рамках пятилетнего обучения всех одинаково учить. Поэтому было предложено следующее: после четырех лет кто-то уходит совсем из профессии, кто-то идет в магистратуру научную, а кто-то идет в магистратуру педагогическую. Это оптимальный вариант после бакалавриата», — сообщил он.

Ректор добавил, что возврат к системе специалитета может навредить российскому образованию. «Когда в Советском Союзе был пятилетний специалитет, в 1988 году ЮНЕСКО издал официальный документ о том, чтобы признавать пятилетний специалитет на уровне бакалавриата. Мы хотим опять получить документ о том, что наш пятилетний специалист равен бакалавру? Естественно, (в таком случае. — РБК) мы рухнем и по привлечению иностранных студентов, и по признанию наших документов за рубежом», — сказал Филиппов.

Филиппов отметил, что существует механизм по повышению эффективности системы бакалавриата и магистратуры. По его словам, необходимо более точно прописать компетенции выпускников обоих уровней образования, а также обеспечить их соответствующим содержанием.

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Заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина также заявила РБК, что бакалавриат нельзя считать неоконченным высшим образованием. Она отметила, что, согласно Болонским договоренностям, в каждой стране есть специальности, которые не подпадают под систему двухуровневого образования. По словам профессора, педагогов каждая страна «готовит сама для себя» и применяет к ним особые образовательные стандарты. Пока нет четкой позиции, что лучше для педагогов: специалитет или бакалавриат, отметила Абанкина. Она выразила мнение, что все зависит от предстоящей работы.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что следует оценить возможность возрождения системы специалитета для учителей русского языка. Глава Минпросвещения Ольга Васильева поддержала эту инициативу.

Теги: бакалавриат, магистратура, РУДН, ВШЭ, новости РБК
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