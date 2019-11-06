Ректор РУДН ответил на слова Путина о бакалавриате для преподавателей

Ректор РУДН Владимир Филиппов заявил РБК, что бакалавриат по российскому законодательству является полным высшим образованием. Он добавил, что существуют профессиональные стандарты, в которых указывается, где и на каком уровне может работать бакалавр.

Филиппов объяснил, чем был вызван переход на двухуровневую систему образования. По его словам, в каждой группе студентов было как минимум по три типа выпускников. Одни из них шли в науку, другие заявляли, что полученное ими образование им не подходит, а третьи шли работать по профессии.

«Мы пытались в рамках пятилетнего обучения всех одинаково учить. Поэтому было предложено следующее: после четырех лет кто-то уходит совсем из профессии, кто-то идет в магистратуру научную, а кто-то идет в магистратуру педагогическую. Это оптимальный вариант после бакалавриата», — сообщил он.

Ректор добавил, что возврат к системе специалитета может навредить российскому образованию. «Когда в Советском Союзе был пятилетний специалитет, в 1988 году ЮНЕСКО издал официальный документ о том, чтобы признавать пятилетний специалитет на уровне бакалавриата. Мы хотим опять получить документ о том, что наш пятилетний специалист равен бакалавру? Естественно, (в таком случае. — РБК) мы рухнем и по привлечению иностранных студентов, и по признанию наших документов за рубежом», — сказал Филиппов.