В Кремле объяснили слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание Владимира Путина о необходимости разделения обучения на бакалавриат и магистратуру не имеет отношения к системе образования в целом, президент лишь ответил на конкретные слова одного из выступавших на заседании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что президент высказал свою точку зрения именно о том, что преподаватели русского языка могли бы учиться пять лет. Пресс-секретарь добавил, что слова Путина нельзя понять иначе, а в подтверждение этому сказал, что с ними можно ознакомиться на сайте президента. Таким образом он ответил на вопрос, может ли высказывание Путина привести к каким-либо изменениям в системе образования в целом.

5 ноября в ходе заседания Совета по русскому языку Путин спросил о необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру. Он спросил, имеет ли смысл «возродить прежнюю систему» специалитета: чтобы после пяти лет обучения выпускники могли сразу преподавать в школе. При этом президент отметил, что у него пока нет окончательного мнения по этому вопросу.