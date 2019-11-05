Заподозренный в подготовке теракта в Москве мужчина признал вину

Выходец из Киргизии, задержанный по подозрению в подготовке теракта на территории Москвы, признал вину, его отправили под арест. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета.

Он дал признательные показания во время допроса. В своем сообщении СК подтвердил информацию о том, что мужчина — выходец из Киргизии. По данным следователей, он прибыл в Москву в сентябре 2019 года с целью совершить теракт. «На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц», — описывают его деятельность следователи.

ТАСС сообщает, что арестованный — гражданин Киргизии Талант Онуров. Однако в посольстве Киргизии, как передает «РИА Новости», пока не подтвердили наличие у мужчины паспорта этой страны. «Сейчас выясняем, является ли этот человек гражданином Киргизии», — сказали в посольстве.

О задержании подозреваемого в подготовке теракта стало известно ранее 5 ноября. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека). Мужчину арестовали до 1 января.