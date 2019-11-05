Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
На Алтае четверо детей отравились синей жидкостью из найденной бутылки Общество, 16:52 Иск на ₽100 трлн оказался связан с закрытием аккаунта в «Одноклассниках» Общество, 16:48 Заподозренный в подготовке теракта в Москве мужчина признал вину Общество, 16:45 Минздрав проверит информацию об умытой половой тряпкой пациентке в Миассе Общество, 16:37 Перешедший в «Ювентус» за €85,5 млн защитник не сыграет с «Локомотивом» Спорт, 16:35 Аэроэкспресс Москва — Шереметьево насмерть сбил женщину Общество, 16:34 Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Политика, 16:32 Путин назначил нового посла России в Великобритании Политика, 16:30 Путин заявил об объявленной «пещерными русофобами» войне русскому языку Политика, 16:27 ParallelCoin прибавил 400 000% к стоимости за сутки Крипто, 16:26 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 16:26 Минобороны Армении объяснило «попытки неофициально» решить вопрос с ORSIS Политика, 16:19 WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Бизнес, 16:18 Если вы не Google: как заполучить самых перспективных сотрудников Pro, 16:18
Общество ,  
0 
Заподозренный в подготовке теракта в Москве мужчина признал вину

Выходец из Киргизии, задержанный по подозрению в подготовке теракта на территории Москвы, признал вину, его отправили под арест. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета.

Он дал признательные показания во время допроса. В своем сообщении СК подтвердил информацию о том, что мужчина — выходец из Киргизии. По данным следователей, он прибыл в Москву в сентябре 2019 года с целью совершить теракт. «На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц», — описывают его деятельность следователи.

ТАСС сообщает, что арестованный — гражданин Киргизии Талант Онуров. Однако в посольстве Киргизии, как передает «РИА Новости», пока не подтвердили наличие у мужчины паспорта этой страны. «Сейчас выясняем, является ли этот человек гражданином Киргизии», — сказали в посольстве.

Общество
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

О задержании подозреваемого в подготовке теракта стало известно ранее 5 ноября. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека). Мужчину арестовали до 1 января.

Теги: теракт, Москва, Киргизия, Следственный комитет
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Общество
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке
Общество
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter