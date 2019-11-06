Суд оштрафовал председателя совета «Мемориала» по закону об иноагентах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Его признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Второй пункт статьи предусматривает ответственность за нарушение, которое заключается в отсутствии в материалах организации указаний на то, что она является иноагентом.
На сайте «Мемориала» сообщается, что причиной стало отсутствие маркировки иноагента на странице в Facebook представительства правозащитного центра в Ингушетии.
Ранее в ноябре суд также оштрафовал организацию на 300 тыс. руб. из-за того, что аналогичной маркировки нет в Twitter-аккаунте центра. По данным «Мемориала», ему выписали уже 14 протоколов за подобные нарушения.