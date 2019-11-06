Суд оштрафовал председателя совета «Мемориала» по закону об иноагентах

Суд оштрафовал председателя совета «Мемориала» по закону об иноагентах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Второй пункт статьи предусматривает ответственность за нарушение, которое заключается в отсутствии в материалах организации указаний на то, что она является иноагентом.

На сайте «Мемориала» сообщается, что причиной стало отсутствие маркировки иноагента на странице в Facebook представительства правозащитного центра в Ингушетии.

Ранее в ноябре суд также оштрафовал организацию на 300 тыс. руб. из-за того, что аналогичной маркировки нет в Twitter-аккаунте центра. По данным «Мемориала», ему выписали уже 14 протоколов за подобные нарушения.